Streit eskaliert Schlägerei unter mehreren Personen

Zu einer handfesten Schlägerei kam es in der Nacht von 14. auf 15. Februar 2020 in Traunreut.

Traunreut. Gegen 1.30 Uhr kam es zu einem Streit zwischen mehreren Männern, die eine Bar in der Kantstraße besuchten und dort reichlich Alkohol konsumierten. Als einer der Männer in dem Lokal zu randalieren anfing, kam es zu einer heftigen Schlägerei, wobei ein 33-jähriger einem 21-jährigen mehrere Zähne ausschlug. Einem weiteren Gast, einem 23-jährigen, schlug der 33-jährige mit der Faust in das Gesicht, sodass dieser eine Verletzung am Kiefer erlitt. Der 21-Jährige musste durch den Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Salzburg verbracht werden. Der 33-jährige, bei dem ein Atemalkoholtest mehr als zwei Promille ergab, wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt.