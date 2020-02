Außer Spesen... Für Griff in Mitarbeiterkasse verursacht Einbrecher hohen Sachschaden in Firma

(Foto: 123rf.com)

In der Nacht von Montag, 3. Februar 2020, auf Dienstag, 4. Februar 2020, wurde in ein größeres Bürogebäude in der Sägewerkstraße in Freilassing eingebrochen. Der Einbrecher konnte vermutlich durch ein nicht richtig verschlossenes Fenster in das mehrstöckige Gebäude einsteigen.