Aus der Grenzkontrolle ins Jugendamt Afghane versucht kleinen Bruder einzuschleusen

(Foto: Bundespolizei)

Die Bundespolizei hat am Montag, 3. Februar 2020, an der Grenzkontrollstelle Schwarzbach an der A8 einen 16-jährigen Afghanen wegen Urkundenfälschung angezeigt. Der Jugendliche wollte mit seinem großen Bruder nach Deutschland fahren.