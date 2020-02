Verkehrsunfall mit Folgen Fahrer unter Alkoholeinfluss und Fahrzeug ohne Versicherungsschutz

(Foto: DEKRA)

Am Dienstag, 4. Februar 2020, gegen 6.30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße TS 24 zwischen Emertsham und Tacherting ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Autofahrer. Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Traunstein war mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Tacherting unterwegs, als er in einem Waldstück, kurz vor der Ortschaft Watzing, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen ist..