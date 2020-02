Politisch motivierter Anschlag? Brennender Kinderwagen in Asylunterkunft - Polizei ermittelt

(Foto: Kirill Gorlov/123rf.com)

Am frühen Donnerstagmorgen, 30. Januar 2020, brannte in einem Waschraum einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Bad Aibling ein Kinderwagen. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandumstände übernahm die Kriminalpolizei Rosenheim und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.