Nur Sachschaden Autofahrerin rutscht beim Abbiegen in einen Laster

Zum Unfall kam es am Mittwoch, 29. Januar 2020, gegen 5.20 Uhr, als die 56-jährige Fridolfingerin mit ihrem Renault/Megane die St 2105 von Waging kommend in Fahrtrichtung Traunstein unterwegs war.

TRAUNSTEIN. Als die Fahrzeuglenkerin in die B304 einbiegen wollte, kam sie aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn auf dem leichten Gefälle ins Rutschen. Hierbei fuhr die Fridolfingerin seitlich in einen Lastwagen, der in Fahrtrichtung Ettendorfer Tunnel unterwegs war. Der Lkw wurde durch einen 49-jährigen Ampfinger gelenkt. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7.500 Euro. Der Renault/Megane war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.