Zeugen gesucht Ochsenkopf und Hirschgeweih aus Countrybar geklaut

BAD REICHENHALL In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter einen dekorativen Ochsenkopf und ein Hirschgeweih aus einer Countrybar in der Ludwigstraße in Bad Reichenhall. Da beide Dekorationsgegenstände eine Größe von etwa einen Meter aufweisen, sollte der Täter während der Tatbegehung sehr auffällig gewesen sein. Die Polizei in Bad Reichenhall bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08651 9700.