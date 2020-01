Bundespolizei stellt Drogen sicher Über zwei Kilogramm Marihuana aus dem Verkehr gezogen

In einem Koffer versteckt hat die Bundespolizei Rosenheim bei Grenzkontrollen zwei Pakete mit über zwei Kilogramm Marihuana entdeckt. (Foto: Bundespolizei)

Die Bundespolizei hat am Samstag, 25. Januar 2020, bei Grenzkontrollen in einem Fernbus aus Italien zwei Kilogramm Marihuana entdeckt. In den Morgenstunden kontrollierten die Bundespolizisten auf der A 93 bei Kiefersfelden die Insassen eines Reisebusses, der regelmäßig zwischen Barcelona und München verkehrt.