Feuerteufel unterwegs? Aus angezündeter Dachpappe wird hoher Sachschaden

(Foto: 123rf.com)

Am Dienstag, 28.Januar 2020, gegen 3.20 Uhr kam es am Weihnachtsschützenplatz 4 in Berchtesgaden zu einer Brandstiftung. Der Inhalt, Maler Fleece sowie Dachpappe, in einer rund zwei Meter großen Metallschale brannte unter einer Überdachung im Innenhof einer Gaststätte.