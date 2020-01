Aus dem Polizeibericht Unbekannter schlägt einem Mann Faust ins Gesicht

Wenn jemand sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, dies persönlich oder telefonisch bei der Polizeiinspektion Traunstein zu melden. (Tel.: 0861-9873-0)

TRAUNSTEIN. Am 26.01.2020, zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr, ereignete sich in Traunstein, in der Herzog-Wilhelm-Straße vor dem Sailer Keller, ein Körperverletzungsdelikt. Der Geschädigte konnte einen Mitte zwanzigjährigen Mann dabei beobachten, wie dieser von einem Fahrzeug, welches vor dem Sailer Keller parkte, das hintere Kennzeichenschild gewaltsam abgerissen hat. Als er ihn darauf angesprochen hat, schlug ihm der Täter mit der Faust ins Gesicht. Der unbekannte Mann war in einer Gruppe von fünf Männern, alle in einem Alter zwischen zwanzig und dreißig Jahren, unterwegs.