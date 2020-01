Vom Navi fehlgeleitet Alle Jahre wieder eine Loipenfahrt ...

Im dritten Winter hintereinander versuchte ein Pkw-Fahrer sich auf einer Langlaufloipe im Gemeindebereich Reit im Winkl fortzubewegen. Wieder erfolglos ...

REIT IM WINKL. Am Samstagmittag wollte ein 55-jähriger Gast aus Sachsen-Anhalt zusammen mit seiner Ehefrau zum gebuchten Hotel auf der Winklmoosalm anreisen.

Da er aber am Parkplatz in Seegatterl mit der Bedienung der Mautschranke nicht zurechtkam und ihm sein Navigationsgerät eine für Fahrzeuge gesperrte Ausweichstrecke anbot, fuhr er kurzerhand diese Wegstrecke entlang. Dieser Versuch war zunächst auch von Erfolg gekrönt. Die Fahrt mit dem allradgetriebenen Pkw auf der Langlaufabfahrtsloipe hoch zur Winklmoosalm endete jedoch nach drei Kilometern abrupt an einem Steilstück. Der Pkw hatte sich so tief in den Schnee eingegraben, bis er auf dem Bodenblech aufsaß.

Der Pkw konnte dann erst wieder mit einem allradgetriebenen Abschleppahrzeug mit Ketten und vereinten Kräften aus der misslichen Situation befreit werden.

Für das Ehepaar endete das „Loipenabenteuer“ am ersten Urlaubstag mit einem Schrecken, einem Verwarnungsgeld wegen Befahren einer „gesperrten Straße“ und den Abschleppkosten.