Vandalismus am Bahnhof Unbekannter zerkratzt Auto - Zeugen gesucht

Der Nissan eines Schönauers wurde im Zeitraum vom 15. Januar 2020, 7 Uhr, bis 16. Januar 2020, 15.15 Uhr, mutwillig beschädigt.

BERCHTESGADEN. An der rechten Fahrzeugseite wurde mittels eines spitzen Gegenstandes ein langer Kratzer im Lack verursacht. Der Geschädigte vermutete als Tatörtlichkeit einen Parkplatz am Bahnhof in Berchtesgaden. Der Schaden dürfte an die 400 Euro betragen. Hinweise an die Polizei Berchtesgaden unter Telefon 08652-9467-0.