Schmuggelversteck in Karosserie Bundespolizei stellt 38.000 Euro sicher

Ein Deutscher wollte Bargeld in Höhe von etwa 38.000 Euro, die in einem Hohlraum der Karosserie versteckt waren, nach Deutschland schmuggeln. (Foto: Bundespolizei)

Die Bundespolizei hat in der Nacht auf Dienstag, 14. Januar 2020, bei Grenzkontrollen auf der Staatsstraße bei Kiefersfelden einen Deutschen festgenommen. Gegen ihn wird wegen Geldwäsche ermittelt. Er hatte versucht, Bargeld in fünfstelliger Höhe in seinem Wagen versteckt über die Grenze zu schmuggeln.