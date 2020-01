Zeugen gesucht Überholer drängt Gegenverkehr ab

Transporter überfährt beim Ausweichen ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten

BAD REICHENHALL. Am frühen Freitag, 17. Januar, kam es auf der Brücke am Gabler Knoten in Bad Reichenhall zu einem Verkehrsunfall. Der Geschädigte fuhr mit einem Kleintransporter aus Richtung Bad Reichenhall kommend in Fahrtrichtung Salzburg. Auf der Brücke kam es zu einem Überholvorgang im Gegenverkehr.

Das überholende Fahrzeug kam dabei auf die Fahrspur des Kleintransporters, sodass dieser nach rechts ausweichen musste. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten.

Beide Fahrzeuge des Gegenverkehrs fuhren in Richtung Bad Reichenhall weiter. Die Polizei Bad Reichenhall bittet nun die beiden, am Überholvorgang beteiligten Fahrzeugführer oder unbeteiligte Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08651/970-0 zu melden.