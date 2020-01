Festnahme Raubüberfall in Wohnung - Drei Männer in U-Haft

(Foto: Frank Annotee/123rf.com)

Drei Männer überfielen am Samstagabend, 11. Januar 2020, einen 53-Jährigen in seiner Wohnung in Traunstein, verletzten dabei das Opfer und flüchteten mit geraubten Gegenständen des 53-Jährigen. Noch am Tatabend gelang der Polizei die Festnahme von zwei Tatverdächtigen, der seitdem gesuchte dritte Tatverdächtige konnte am 16. Januar ebenfalls festgenommen werden. Alle drei befinden sich in Untersuchungshaft.