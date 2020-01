Vorfahrt missachtet Traunreuter (86) kracht in Fahrerseite einer 83-jährigen Traunreuterin – drei Verletzte und 30.000 Euro Schaden

Am 16.01.2020 gegen 09:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Stein a.d. Traun (Ortsteil der Stadt Traunreut).

STEIN AN DER TRAUN Ein 86-jähriger Traunreuter wollte von der Pallinger Straße kommend mit seinem Pkw Hyundai in die B304 in Richtung St. Georgen nach links abbiegen. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine 57-jährige Tochter. Beim Abbiegevorgang übersah er eine vorfahrtsberechtigte 83-jährige Traunreuterin, die mit ihrem Ford von St. Georgen in Richtung Altenmarkt unterwegs war.

Die Fordfahrerin prallte mit ihrem Frontbereich in die Fahrerseite des Hyundai. Hierbei wurde der 86-jährige eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mittelschwer verletzt wie seine ebenfalls mittelschwer verletzte Tochter in das Klinikum Traunstein. Die Fahrerin des Ford wurde auch mittelschwer verletzt und ins Klinikum Trostberg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 30000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Die Bundesstraße wurde durch Kräfte der Feuerwehr und Polizei für etwa 45 Minuten komplett gesperrt. Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen, Notarzt und Einsatzleiter vor Ort. Die Feuerwehr war mit insgesamt 39 Kräften vor Ort. Der Unfall wurde durch die Polizei Traunreut aufgenommen.