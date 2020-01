Ins Netz gegangen Türkin wollte fünf Iraker nach Deutschland einschleusen

(Foto: Bundespolizei)

Am Dienstag, 14. Januar 2020, hat die Bundespolizei bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn eine türkische Staatsangehörige festgenommen. Die Frau wird beschuldigt, eine fünfköpfige irakische Personengruppe in die Bundesrepublik geschleust zu haben. Alle fünf mutmaßlich Geschleusten mussten das Land noch am selben Tag verlassen.