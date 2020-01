Ortstermin Dr. Peter Ramsauer: „Bundespolizei stärken“

(Foto: Wahlkreisbüro Dr. Ramsauer)

„Die Bundespolizei ist gerade in den vergangenen Jahren besonders in den Fokus der Sicherung unserer Grenzen gerückt. Die Stärkung der Bundespolizei ist - und gerade auch vor Ort am Brennpunkt Freilassing mit den Grenzübergängen zu Österreich hin - unverzichtbar“, betonte Bundestagsabgeordneter Peter Ramsauer bei seinem Besuch in der Dienststelle in Freilassing.