Zeugen gesucht Unbekannter zwickt beide Fahrradbremsen eines Schülers (12) ab

(Foto: Ursula Hildebrand)

Ein 12-jähriger Schüler stellte am Freitagmorgen, den 10.01.2020, wie gewöhnlich sein Fahrrad an dem dafür vorgesehenen Fahrradabstellplatz an der Mittelschule in der Pestalozzistraße ab.