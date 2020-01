Vorfahrt nicht beachtet Fiat-Fahrerin kracht mit Ford zusammen – drei Verletzte und 14.000 Euro Sachschaden

Am späten Nachmittag des 08.01.2020 kam es auf der Staatsstraße 2104 in Traunreut zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

TRAUNREUT Eine 52-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim wollte mit ihrem Fiat von der Siebenbürgener Straße aus in die Staatsstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden Ford Transit, welcher mit drei Personen besetzt und in Richtung Oberwalchen unterwegs war, und fuhr in dessen rechte Fahrzeugseite. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 14.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch das BRK in die Kreisklinik Trostberg verbracht. An der Unfallörtlichkeit waren die Feuerwehr Traunreut mit insgesamt 30 Personen und fünf Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen sowie die Traunreuter Polizei im Einsatz.