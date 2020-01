Hinweise erbeten Vier Kompletträder eines Audi Avant A6 in einem Autohaus entwendet

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Traunstein unter: 0861/9873-0 melden.

TRAUNSTEIN Bei einem Autohaus in der Grabenstätter Straße in Traunstein, wurden in der Nacht vom 05.01.20 auf dem 06.01.20, vier Kompletträder von einem Audi Avant, A6, entwendet. Der Wert der Räder beläuft sich auf ca. 2.500,00 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Traunstein unter: 0861/9873-0 melden.