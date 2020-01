Zeugen gesucht VW Golf in Rosenheim abgefackelt

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

Wie berichtet, war es in Rosenheim in der Silvesternacht zu mehreren Bränden gekommen, auch ein VW Golf wurde dabei beschädigt. Wegen des Verdachts der Brandstiftung an dem abgestellten Fahrzeug ermittelt jetzt die Kripo Rosenheim. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.