Zeugen welche Angaben zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich an die Polizei Trostberg zu wenden (08621/98420).

TROSTBERG In dem Zeitraum vom 31.12.2019 bis 01.01.2020 versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Modegeschäft in der Schulstraße zu gelangen. Der Täter versuchte vergeblich die Eingangstür mithilfe eines Werkzeuges aufzuhebeln, wodurch diese beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 5.000€ geschätzt.

Zeugen welche Angaben zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich an die Polizei Trostberg zu wenden (08621/98420).