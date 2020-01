Kripo Rosenheim sucht Zeugen Brennendes Sofa vor Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende wirft Fragen auf

Am frühen Morgen des 30.12.2019 brannte vor einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Bad Aibling ein Sofa. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandumstände übernahm die Kriminalpolizei Rosenheim, die noch auf der Suche nach Zeugen ist.

BAD AIBLING Am Montagmorgen, 30.12.2019, gegen 03:00 Uhr bemerkten die Bewohner einer dezentralen Unterkunft für Asylsuchende in der Ganghoferstraße in Bad Aibling, dass ein vor dem Gebäude stehendes Sofa in Brand geraten war. Das Sofa stand an einer Hauswand, die durch die Flammen stark verrußte wurde. Den Bewohnern gelang es, das brennende Sofa selbst zu löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Auf Grund der unklaren Umstände übernahm noch in der Nacht die Kriminalpolizei Rosenheim die Ermittlungen in dem Fall. Der Vorfall wirft für die ermittelnden Beamten der Kripo Rosenheim einige Fragen auf, so dass die Bevölkerung um Mithilfe bei der Klärung des Falles gebeten wird.

ZEUGENAUFRUF:

- Wer hat in der Nacht von Sonntag, 29.12.2019, auf Montag, 30.12.2019, rund um die Asylbewerberunterkunft in der Ganghoferstraße in Bad Aibling verdächtige Beobachtungen gemacht?

- Wer kann sonst Hinweise zur Klärung der Tat geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.