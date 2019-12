Mindestens 150.000 Euro Schaden Leerstehende Pension brennt in Berchtesgaden aus

(Foto: BRK BGL)

Zu einem Brand in einer derzeit leerstehenden Pension kam es am späten Sonntagabend, 22.12.2019, in der Königsseer Straße in Berchtesgaden. Das Gebäude brannte größtenteils aus. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen hat die Kripo Traunstein übernommen.