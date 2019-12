Glück im Unglück Atemschutz-Geräteträger stürzt bei Lösch-Einsatz über Treppe ab

(Foto: BRK BGL)

Dass der Einsatz in verrauchten Gebäuden unter Atemschutz alles andere als ungefährlich ist und die sanitätsdienstliche Absicherung solcher Einsätze sehr wichtig ist, hat sich am Sonntagabend in Berchtesgaden beim Brand in einer ehemaligen Pension in der Königsseer Straße gezeigt: Ein Feuerwehrmann war über eine Treppe abgestürzt, wobei er aber nach erster Einschätzung des Roten Kreuzes Glück im Unglück hatte und leicht verletzt davonkam.