Hinweise erbeten Wertvollen Tisch eines Lokalbetreibers gestohlen

(Foto: Stefan Dinse/123rf.com)

In der Nacht von 21.12.2019, 21:30 Uhr bis 22.12.2019, 07:00 Uhr hatte ein Lokalbetreiber eines Gasthofes in der Hauptstraße in Freilassing einige seiner Bistrotische in den Hinterhof des Lokales gestellt.