Schrecklich Nach Feuer in Doppelhaushälfte erliegt auch zweites Brandopfer schwersten Verletzungen

(Foto: 123rf.com)

Die, bei dem Brand einer Doppelhaushälfte am Mittwochabend in Traunreut (wir berichteten) schwerstverletzte 76-jährige Frau ist am gestrigen Freitag in einer Münchner Spezialklinik ihren schweren Verletzungen erlegen.