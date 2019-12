Eilmeldung Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Marquartstein

Auf Grund des Brands kommt es im Ortsgebiet von Marquartstein zu einer starken Rauchentwicklung! Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

MARQUARTSTEIN Gegen 13:15 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Freiweidacher Straße in Marquartstein, Landkreis Traunstein, gemeldet. Aktuell sind ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften vor Ort.

Auf Grund des Brands kommt es im Ortsgebiet von Marquartstein zu einer starken Rauchentwicklung! Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, wird nachberichtet.