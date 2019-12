Flammeninferno Ein Toter und eine Schwerstverletzte nach Brand in Doppelhaushälfte in Traunreut

(Foto: 123rf.com)

Aus bislang unbekannter Ursache brach gestern, Mittwoch, 18.12.2019, kurz vor 22:00 Uhr ein Brand in einer Doppelhaushälfte im Permoserweg in Traunreut im Landkreis Traunstein aus. Die alarmierten Feuerwehren und Rettungskräfte konnten eine schwerstverletzte 76-jährige Frau aus den Flammen retten, die sich jedoch in Lebensgefahr befindet. Für ihren 79-jährigen Ehemann kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Der Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.