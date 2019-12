Am Montagabend, kurz nach 17.00 Uhr, wurde in Berchtesgaden, Salzburger Straße, kurz vor dem alten Gymnasium ein 7-jähriger Junge von dem Pkw eines Einheimischen angefahren. Laut derzeitigem Kenntnisstand, sprang der Junge unvermittelt auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten.

BERCHTESGADEN Der Junge lief nach dem Unfall aber sofort in seine Wohnung in der Salzburger Straße. Seine Mutter begab sich dann in das Krankenhaus Berchtesgaden. Über den genauen Verletzungsgrad ist derzeit noch nichts bekannt. Er dürfte jedoch zumindest starke Prellungen davongetragen haben. Zeugen, die diesen Unfall mitbekommen haben und nähere Angaben dazu machen können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Berchtesgaden in Verbindung zu setzen.

Tel. 08652-94670