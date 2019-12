Glück im Unglück Baum auf parkenden Pkw – Fahrer leicht verletzt

Am 14.12.2019 hatte ein 24-jähriger Schnaitseer Glück im Unglück, als ein ca. 40 cm dicker Baum auf das Dach seines Pkws fiel.

SCHNAITSEE Der junge Mann parkte gerade sein Fahrzeug in der Nähe seiner Anschrift als er plötzlich durch den herabstürzenden Baum geschockt wurde. Der Baum fiel über die ganze Fahrzeuglänge auf die Beifahrerseite, die glücklicherweise unbesetzt war. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Er wurde mit einem Schock in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt, dabei dürfte es sich um einen technischen und wirtschaftlichen Totalschaden handeln. Die Feuerwehr Schnaitsee musste den Baum zersägen um das Fahrzeug zu bergen. Als Ursache für den Sturz dürften die starken Winde verantwortlich sein. Es wird außerdem geprüft in welchem Zustand sich der Baum vor dem Sturz befand.