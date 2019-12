Mögliche Unfallopfer gesucht Alko-Lenker überfährt Verkehrsinsel und hinterlässt ein Trümmerfeld

(Foto: 123rf.com)

Am Samstag den 14.12.2019, gegen 18:40 Uhr, verursachte ein Pkw-Fahrer einen Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2105, Höhe des dortigen Lidl Marktes in Waging. Aus Unachtsamkeit kam der 55 jähriger aus dem Landkreis Traunstein zu weit in die Fahrbahnmitte und überfuhr dabei die Verkehrsinsel.