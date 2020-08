Eine Person leicht verletzt Bahnübergangsunfall bei der Waldbahn

Foto: Archiv

Auf der Waldbahn-Linie 2 (Zwiesel-Bodenmais) kollidierte am Mittwoch, 19. August, gegen 15.50 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Nähe des Haltepunktes Langdorf ein Waldbahn-Zug mit dem Anhänger eines Lkw-Gespanns.