Keine Gästeregistrierung Wirt verstößt gegen das Infektionsschutzgesetz

Gaststätte ohne Hygienekonzept und ohne Registrierung der anwesenden Gäste betrieben.

Regen. Am Mittwoch, 1. Juli, gegen 20.45 Uhr wurde die Polizei auf eine betriebene Freischankfläche hinter einem Cafe in Regen, Am Platzl, aufmerksam gemacht.

Der Betreiber des dortigen Gaststättenbetriebes hatte in seinem Hinterhof eine Freischankfläche betrieben, ohne ein entsprechendes Hygienekonzept vorweisen zu können. Außerdem wurden die anwesenden Gäste nicht wie vorgeschrieben namentlich registriert. Eventuelle Infektionswege können so nicht nachvollzogen werden.

Die entsprechenden Sachverhalte wurden gemäß Infektionsschutzgesetz zur Anzeige gebracht. Ob überhaupt eine entsprechende gaststättenrechtliche Erlaubnis für die Freischankflächen vorliegt, ist ebenfalls noch Inhalt polizeilicher Ermittlungen.