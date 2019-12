Körperverletzung Angriff mit Fingernagelschere

Frau stach mit Fingernagelschere auf Freund ein und verletzte ihn damit leicht.

REGEN Am Dienstag, 17. Dezember, kam es gegen 20.40 Uhr in Regen, Krampersbachersteig, zu einer Körperverletzung innerhalb der Wohnung.

Eine dort lebende 23-jährige Frau stach mit einer kleinen Fingernagelschere auf ihren 31-jährigen Freund ein und verletzte ihn leicht. Während die Frau, die sich wohl in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hat, mit dem BRK in das BKH Mainkofen eingeliefert wurde, wurde der Mann zur Behandlung von zwei kleineren oberflächlichen Wunden bzw. Kratzer in das KKH Zwiesel gebracht.