Zeugen gesucht Auto mit rohem Ei und Hundekot beschmiert

In Marktl treibt ein Unbekannter ein gemeines Spiel

Marktl. In der Nacht von Freitag, 18. Dezember, 18 Uhr, auf Samstag, 19. Dezember, 9 Uhr, kam es an der Schopperstraße in Marktl am Inn zu einer Sachbeschädigung an einem VW.

Im Tatzeitraum wurde der VW Beetle der Geschädigten von einem/einer unbekannten Täter/in mit einem rohen Ei sowie Hundekot beschmiert.

Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Bereits in der Vornacht war es an der Innstraße zu einem ähnlichem Vorfall gekommen. Auch hier wurde das Cabriodach der Geschädigten mit einem rohen Ei beschmiert und es wurden Lichterketten zerschnitten.

Die Polizei Altötting bittet Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, sich unter Telefon 08671/9644-0 zu melden.