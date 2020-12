In Neuötting Brand eines Schaltcontainers für Mobilfunktechnik

Der dabei entstandene Schaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt

Neuötting. Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Mittwoch, 9. Dezember, gegen 5.25 Uhr, ein brennender Schaltcontainer für Mobilfunktechnik an der Simbacher Straße mitgeteilt. Die Einsatzkräfte der eingesetzten Feuerwehren konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Der entstandene Schaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm noch vor Ort die ersten Ermittlungen. Aufgrund der ersten Erkenntnisse wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen.

Die Brandfahnder des ermittelnden Fachkommissariats für Branddelikte bitten um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer war am Mittwochmorgen im Bereich der Simbacher Straße in Neuötting unterwegs und hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn, Telefon 08631 3673 - 0 entgegen.