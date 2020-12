Blick in Polizeibericht Jugendliche Feuerteufel trieben ihr Unwesen

Die neuesten Meldungen der PI Altötting im Überblick.

Altötting/Töging.

Randalierende Jugendliche legen mehrfach Feuer

Am Samstag, den 05.12.2020, gegen ca. 21:10 Uhr, wurde über Notruf gemeldet, dass mehrere Jugendliche mit einem Benzinkanister durch Töging spazieren. Jugendlichen betraten widerrechtlich ein verlassenes Gebäude in der Hauptstraße und zündelten mit dort vorgefundenen Gegenständen. Die Jugendlichen nahmen anschließend einen herrenlosen Benzinkanister mit und setzten bei ihrem Spaziergang durch Töging immer wieder den Brandbeschleuniger in Flammen. Das größte Feuer wurde in der Wohnsiedlung der Unstrutstraße in Töging gelegt. Hierzu wurde das Benzin auf der Fahrbahn verteilt und dieses samt dem Benzinkanister angezündet. Laut Zeugen zu Folge sollen die Flammen mehrere Meter hochgewesen sein.

Am Straßenbelag entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige nach dem Strafgesetzbuch und dem Infektionsschutzgesetz.

Angebrannte Nudelsuppe löst Feuerwehrgroßeinsatz aus

Am 05.12.2020 kam es gegen 17:20 Uhr in der Dortmunder Straße zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, nachdem dieser einen Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus mitgeteilt wurde. Da die Ausmaße nicht eingeschätzt wurden konnten, wurde die Örtlichkeit mit starken Kräften der Feuerwehr, des BRK, der Helfer vor Ort und der Polizei Altötting angefahren.

Vor Ort stellte sich der Sachverhalt als weniger dramatisch dar: die äußerst betagte Bewohnerin setzte einen Topf Nudelsuppe auf den Herd und setzte sich vor den Fernseher. Dabei vergaß sie die Suppe und aufgrund der angebrannten Nudeln kam es zur Rauchentwicklung mit Auslösung des Rauchmelders.

Die Feuerwehr musste lediglich entlüften, da der zuvor durch eine Nachbarin verständigte Sohn bereits den Topf vom Herd nahm. So entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Ohne den installierten Rauchmelder, welchen letztendlich die Nachbarin bemerkte, wäre die Rauchentwicklung vermutlich nicht rechtzeitig bemerkt worden und die Bewohnerin hätte gravierende gesundheitliche Schäden davon tragen können.

Alkoholisierter Fahrzeuglenker verursacht Unfall

Am 05.12.2020, gegen 23:45 Uhr, setzte sich ein 49-jähriger Tüßlinger hinter das Steuer seines Pkw Opel. Beim Rangieren auf dem Parkplatz einer Fastfoodkette in der Mühldorfer Straße fuhr der 49-Jährige gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Mercedes AMG. Die sich zum Unfallzeitpunkt darin aufhaltende Fahrzeughalterin informierte sofort die Polizei, da der Unfallverursacher einen alkoholisierten Eindruck machte. Dieser Eindruck konnte kurz darauf bestätigt werden. Bei dem 49-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,19mg/l gemessen. Der Unfallverursacher wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus Altötting gebracht. Dem Fahrzeuglenker erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.