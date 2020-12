Hinweise erbeten Senior (96) durch dreisten Betrüger um 2.000 Euro bestohlen

Foto: 123rf.com

Zu einer dreisten Betrugsmasche kam es am Freitag, 04.12.2020, gegen 10:00 Uhr in Burghausen. Hierbei klingelte ein ca. 30-jähriger Mann an der Haustür eines 96-jährigen Rentners und stellte sich als ehemaliger Nachbar vor.