Graffiti in der Altstadt Unbekannte verschandeln Friedhofsmauer und Schaukel

Polizei bittet um Hinweise

Burghausen. In der Zeit von Sonntag, den 22.11.2020, 12.00 Uhr, bis Montag, den 23.11.2020, 10.00 Uhr, wurden in der Messerzeile die Friedhofsmauer der St. Jakobskirche sowie die Schaukel des Spielplatzes der Jugendherberge in der Kapuzinergasse mit Graffiti durch unbekannten Täter besprüht. An beiden Orten wurde ein gleichlautender Schriftzug angebracht. Am Spielplatz wurden noch andere Schriftzüge aufgesprüht. Es entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 500,-- Euro.

Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizeiinspektion Burghausen unter der Tel.-Nr. 08677/96910.