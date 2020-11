Diebe in Waldkraiburg unterwegs Versorgungsbatterien von Baustelle entwendet

Um Zeugenhinweise wird gebeten

Waldkraiburg. Zwei Versorgungsbatterien der Firma Bosch wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einer Baustelle auf der Staatsstraße bei Föhrenwinkel von einem bisher unbekannten Täter entwendet. Die Batterien befanden sich in Kästen, welche mit Vorhängeschlössern gesichert waren. Der Täter zerstörte die Schlösser, als auch die Batteriekästen. Der Schaden wird auf ca. 2.000 € beziffert. Die Polizei bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht von Dienstag, 17:00 Uhr, auf Mittwoch, 07:00 Uhr, gemacht haben, sich bei der Polizei in Waldkraiburg unter Tel.: 08638/94470 zu melden.