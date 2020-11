Corona-Regelverstößen auf der Spur Bundespolizei kontrolliert an Bahnhöfen und Grenzen

De Bundespolizei darauf, dass Reisende in Zügen und auf Bahnhöfen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Foto: Bundespolizei

Bundespolizei in Bayern intensiviert Anti-Corona-Maßnahmen - Zwischenbilanz des verstärkten Einsatzes in Zügen, an Bahnhöfen und an der Grenze