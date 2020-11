Parkplatz-Sucher sollten sich darauf einstellen

Burghausen. Der Parkplatz am Finanzamt muss nächste Woche am Dienstag, 24.11., und Mittwoch, 25.11., jeweils ab 7 Uhr teilweise gesperrt werden. Es werden wie in jedem Jahr Laubreinigungsarbeiten

durchgeführt. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.