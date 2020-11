Es wurden Türen beschmiert, Handtrockner von der Wand gerissen und noch mehrere andere Gegenstände beschädigt

Altötting. Am Freitag, 13. November, wurde die öffentliche Herrentoilette bei der Tiefgarage am Sebastiansplatz in Neuötting durch einen bislang unbekannten Täter verwüstet.

Es wurden Türen beschmiert, Handtrockner von der Wand gerissen und noch mehrere andere Gegenstände beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altötting zu melden, Telefon 08671/96440.