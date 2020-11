Vorfahrt missachtet Zwei Verletzte bei Unfall an der B 299 Unterneukirchen

Bei dem Zusammenstoß wurde eine 77-Jährige schwer verletzt, ein 26-Jähriger wurde leicht verletzt

Unterneukirchen. Am Donnerstag, 5. November, gegen 8.10 Uhr, wollte eine 77-jährige Fahrzeuglenkerin aus dem Landkreis Altötting von der Garchinger Straße kommend nach links in die B299 einfahren. Hierbei übersah sie nach derzeitigem Ermittlungsstand das Auto eines 26-jährigen Fahrzeuglenkers aus dem Landkreis Rosenheim, der zu diesem Zeitpunkt von Garching in Fahrtrichtung Altötting unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 77-Jährige schwer verletzt, der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuglenker wurden von Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden - es entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von ca. 15.000 Euro. Neben der Feuerwehr Unterneukirchen war der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen am Einsatz beteiligt.

Die B299 war im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden zunächst beidseitig und im weiteren Verlauf einseitig gesperrt.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Altötting unter Tel. 08671/96440 zu melden. Insbesondere eine Frau mittleren Alters, die sich nach Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge von der Unfallstelle entfernt hat, wird gebeten sich bei der PI Altötting zu melden.