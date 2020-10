Das gibt jeweils zwei Anzeigen Zwei Österreicher ohne Maske in Burghauser Lokal

Die beiden Braunauer waren zum Einkaufen bzw. zum Essen nach Burghausen gekommen

Burghausen. Am Sonntagnachmittag, 25. Oktober, gegen 15 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Burghausen mitgeteilt, dass sich in einer Gaststätte an der Marktler Straße Personen nicht an die vorgeschriebene Maskenpflicht halten würden.

Vor Ort wurden ein 29-Jähriger und eine 24-Jährige, beide aus Braunau, festgestellt. Laut Befragung des anwesenden Personals trug der 29-Jährige beim Betreten sowie beim Verlassen der Gaststätte keine Mund-Nasen-Schutz-Bedeckung. Erst nach Aufforderung durch das Personal hielt sich der 29-Jährige eine Serviette vor das Gesicht.

Im Gespräch mit den eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Burghausen zeigten sich der 29-Jährige und seine 24-jährige Begleitung uneinsichtig.

Da beide angaben, zum Einkaufen bzw. zum Essen nach Burghausen gekommen zu sein, wird neben der Ordnungswidrigkeiten-Anzeige gem. 7. BayIfSMV auch Anzeige gem. der Einreise-Quarantäneverordnung vorgelegt.