Einfach abgehauen Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in Garching

Um Hinweise wird gebeten.

Garching. Am Freitag, 23.10.2020, zwischen 11:45 und 12:45 Uhr war die Führerin eines grauen Pkw Ford Fusion beim Einkaufen im Edeka-Markt in der Nikolausstraße. Als sie aus dem Geschäft zurück zu ihrem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw ging, bemerkte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise werden bei der PI Altötting unter der 08671/9644-0 entgegengenommen.