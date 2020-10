Per Hubschrauber ins Krankenhaus Pedelec-Fahrerin bei Unfall in Burghausen schwer gestürzt

Am Donnerstag, 15.10.2020, gegen 13 Uhr kam es an der Kreuzung Marienbergerstraße - Haydnstraße zu einem Verkehrsunfall.

Burghausen. Eine 78-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr den linken Radweg an der Haydnstraße stadteinwärts und wechselte, am Ende des Radweges, nach rechts auf die Straße. Beim Überfahren des Kreuzungsbereichs übersah sie eine 76-jährige Pkw-Fahrerin, die geradeaus die Haydnstraße in nördliche Richtung befuhr. Die Radfahrerin fuhr in die hintere linke Seite des Pkws und kam zu Sturz.

Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Traunstein geflogen. Die 76-Jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 400,00 €.