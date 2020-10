Aus dem Polizeibericht Unfallflüchtige hinterlassen teure Schäden

Vorfälle ereigneten sich auf dem Parkplatz zwischen Schulzentrum und Norma bzw. am Mei‘ Center in Altötting

Altötting. Auf dem Parkplatz zwischen der Schulzentrum und der Norma-Filiale in Altötting wurde am 14.10.2020 zwischen 10 und 16 Uhr ein grauer Audi durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Audi war am Fahrbahnrand abgestellt und der Unfallverursacher touchierte diesen an dessen linker Front. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,00 Euro.

Bei dem Verursacher handelt es sich möglicherweise um einen weißen Transporter.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altötting unter der Telefonnummer 08671/9644-0 zu melden.

Außerdem kam es am 13.10.2020 zwischen 16 und 16.15 Uhr am Parkplatz des Mei‘ Center zu einer Verkehrsunfallflucht durch eine unbekannte Person, welche sich nach einem Unfall unerlaubt vom Tatort entfernte. Beim Unfall wurden die Beifahrertüre und der Rahmen eines weißen VW Polo beschädigt. Der Sachschaden beträgt geschätzte 5000,- Euro.

Hinweise können der Polizeiinspektion Altötting unter der Telefonnummer 08671 96440 mitgeteilt werden.